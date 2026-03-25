El Tribunal consideró probado que Meta disponía de información sobre los riesgos de explotación sexual infantil y su impacto en los menores y no hizo nada

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Meta tendrá que pagar una indemnización de 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil. Esta es la decisión de un jurado de Santa Fe Nuevo México contra la multinacional, propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp, al considerar que ha violado la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del Estado, al ocultar los peligros para menores durante la utilización de las plataformas.

Un portavoz de Meta ha informado a los medios de su desacuerdo con la sentencia y que apelaran a la orden que les obliga a indemnizar al Estado con 375 millones de dólares.

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La Fiscalía estatal, durante el juicio que ha durado siete semanas, presentó como evidencia una operación encubierta en la que creó perfiles de menores de edad en Instagram y Facebook, a través de los cuales recibió en poco tiempo contactos de adultos con contenido sexual.

Según los fiscales, estos resultados dejaron al descubierto las fallas en los sistemas de protección de Meta y la facilidad con la que usuarios vulnerables podían ser localizados por potenciales depredadores sexuales.

El jurado también consideró probado que Meta disponía de información interna sobre los riesgos de explotación sexual infantil y su impacto en la seguridad y salud de los menores, pero no adoptó medidas suficientes ni informó de forma transparente a los usuarios.

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El caso se centró en el diseño y funcionamiento de las plataformas, al concluir que la empresa priorizó el crecimiento y la interacción de usuarios sobre la implementación de salvaguardas eficaces. El juicio contra la multinacional, propiedad de Mark Zuckerberg, en Nuevo México, se produce en medio de una creciente presión social ante la preocupación por el impacto sobre los menores de los contenidos que inundan las plataformas sin apenas control.

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Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.

En Europa, varios países, entre ellos Francia y España, están impulsando normas para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales; También intentan poner límites al "salvaje oeste", como le ha llamado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al uso de algoritmos y prácticas poco transparentes que favorecen los discursos de odio en las redes sociales.