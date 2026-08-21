Estados Unidos multiplica las exportaciones de migrantes a destinos con los que no tienen vínculos como Liberia, en África
El Gobierno estadounidense pagará 5 millones de dólares a las autoridades liberianas para que custodien a 1.200 deportados a lo largo de este año
El Tribunal Supremo ordena a Donald Trump que suspenda por ahora las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros
La administración Trump sigue forzando la expulsión de miles de migrantes detenidos en el país. En las últimas horas hemos visto cómo se enviaban a Liberia, en África a personas de diferentes nacionalidades. También expulsiones exprés a través de Honduras o Guatemala.
Deportados sin vínculos con el país
En Liberia han aterrizado 20 migrantes expulsados por Estados Unidos, aunque se desconoce su nacionalidad. A Washington no le preocupa que estas personas no tengan ninguna relación con el país africano. En compensación, el Gobierno estadounidense pagará 5 millones de dólares a las autoridades liberianas para que custodien a 1.200 deportados a lo largo de este año.
Liberia es solo uno de los destinos a los que pueden ser enviados los cientos de miles de migrantes detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Muchos de ellos han sido arrancados de sus casas, separados de sus familias y ahora se enfrentan a un futuro incierto en países con los que no guardan vínculo alguno.
Otra modalidad de este sistema pasa por Centroamérica. Allí, los aviones vuelan a Honduras y Guatemala cargados con expulsados mexicanos. El presidente hondureño, Bernardo Arévalo, ha explicado que estas personas “pasan en tránsito” y que, en menos de 24 horas, serán trasladadas en autobús hasta la frontera con México.
El objetivo de la Administración Trump, según se ha señalado, es dificultar el regreso de los deportados para que no vuelvan a intentar cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, pese a las trabas, en Chiapas, continúan organizándose caravanas de migrantes que avanzan hacia la frontera norte con la esperanza de encontrar un futuro mejor.