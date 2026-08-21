Esperanza Calvo 21 AGO 2026 - 15:35h.

El Gobierno estadounidense pagará 5 millones de dólares a las autoridades liberianas para que custodien a 1.200 deportados a lo largo de este año

El Tribunal Supremo ordena a Donald Trump que suspenda por ahora las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros

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La administración Trump sigue forzando la expulsión de miles de migrantes detenidos en el país. En las últimas horas hemos visto cómo se enviaban a Liberia, en África a personas de diferentes nacionalidades. También expulsiones exprés a través de Honduras o Guatemala.

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Deportados sin vínculos con el país

En Liberia han aterrizado 20 migrantes expulsados por Estados Unidos, aunque se desconoce su nacionalidad. A Washington no le preocupa que estas personas no tengan ninguna relación con el país africano. En compensación, el Gobierno estadounidense pagará 5 millones de dólares a las autoridades liberianas para que custodien a 1.200 deportados a lo largo de este año.

Liberia es solo uno de los destinos a los que pueden ser enviados los cientos de miles de migrantes detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Muchos de ellos han sido arrancados de sus casas, separados de sus familias y ahora se enfrentan a un futuro incierto en países con los que no guardan vínculo alguno.

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Otra modalidad de este sistema pasa por Centroamérica. Allí, los aviones vuelan a Honduras y Guatemala cargados con expulsados mexicanos. El presidente hondureño, Bernardo Arévalo, ha explicado que estas personas “pasan en tránsito” y que, en menos de 24 horas, serán trasladadas en autobús hasta la frontera con México.

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El objetivo de la Administración Trump, según se ha señalado, es dificultar el regreso de los deportados para que no vuelvan a intentar cruzar hacia Estados Unidos. Sin embargo, pese a las trabas, en Chiapas, continúan organizándose caravanas de migrantes que avanzan hacia la frontera norte con la esperanza de encontrar un futuro mejor.