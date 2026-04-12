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Granada se encuentra bajo una tromba de agua brutal: calles convertidas en ríos y vecinos desbordados mientras que en Marrakech se han sorprendido por la caída de un granizo que lo ha dejado todo cubierto de blanco. 'Visto lo visto' actualiza la última hora del temporal después de que se haya anunciado que el invierno ha regresado a España tras la caída de hasta 15 grados en algunas zonas y la llegada de un frente frío con lluvias generalizadas.

Nieve marrón en Sierra Nevada e inundaciones en Granada

Comenzamos este repaso con unas sorprendentes imágenes que acaban de llegar desde Granada, donde se puede apreciar Sierra Nevada de un color marrón. Esto se debe a la calima que asola la península ibérica, ese polvo en suspensión que llega directamente desde África y que hace que la nieve de Granada esté marrón y parezca más un desierto que una pista de esquí.

De la nieve saltamos a las lluvias que han asolado la ciudad de Granada. En apenas media hora, la tarde del sábado, la ciudad andaluza se sorprendió con un sinfín de imágenes de calles inundadas. Cayeron decenas de litros en sus calles y la Policía asegura que tuvo que atender una treintena de incidencias.

El granizo sorprende en Marrakech

Por otro lado, perplejidad en Marrakech tras la caída de un granizo que ha dejado todo cubierto de un manto blanco. Allí no están acostumbrados a ver estos fenómenos climáticos y por eso a muchos les ha pillado en chanclas. Esta granizada histórica ha pillado desprevenidos a todos. Este tipo de precipitaciones provocan muchísimas dificultades en las carreteras con deslizamientos tanto de los vehículos como de los viandantes.

Marrakech no es el único lugar fuera de nuestras fronteras en sufrir las consecuencias del clima. Afganistán lleva tres semanas bajo un fuerte temporal y las lluvias y las inundaciones han dejado, según el último balance, a 179 personas fallecidas y más de 200 heridas. Muchos tienen que usar carros para cruzar avenidas que están completamente colapsadas por el agua. Mientras tanto, una vaguada se ceba con la República Dominicana. Se han llegado a acumular 400 litros por metro cuadrado en menos de una hora y deja coches destruidos e inundados.