Casi 150 muertos por las inundaciones en Afganistán y Pakistán

En Pakistán, al menos 45 personas han muerto y 105 están heridas por el temporal

La Autoridad Nacional de Desastres de Afganistán, controlada por los talibán informa de 99 muertos por las intensas precipitaciones

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Al menos 144 personas han muerto por las inundaciones y lluvias torrenciales ocurridas en los últimos días en Afganistán y Pakistán, según el último balance publicado este domingo por las autoridades de los dos países.

La Autoridad Nacional de Desastres de Afganistán, controlada por los talibán informa de 99 muertos y 104 personas heridas y alerta de que continúan las intensas precipitaciones, por lo que la cifra final podría aún aumentar.

Más de 3.600 viviendas destruidas

Las inundaciones, ocurridas desde el 26 de marzo, han causado además la destrucción de más de 3.600 viviendas y han devastado más de 2.300 hectáreas de tierras de cultivo, según el balance afgano.

Miles de familias se han quedado sin casa y sin acceso a servicios básicos en Afganistán. Además hay 337 kilómetros de carreteras gravemente dañados, lo que dificulta la respuesta de los servicios de emergencia y el envío de ayuda.

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Solo en las últimas 24 horas han muerto once personas y otras once han resultado heridas en las provincias afganas de Kabul, Paruán, Daikundi, Kapisa, Paktia, Paktika, Maidan Wardak, Ghazni, Zabul, Uruzgán, Kandahar, Herat, Badghis, Ghor, Nimroz, Samangan, Tajar, Badajshán, Nangarhar, Laghman y Kunar. En total 20 de las 34 provincias del país están afectadas.

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Estas inundaciones se suman al terremoto del viernes en el que murieron al menos nueve personas y que complica aún más la situación humanitaria de la población.

Mientras, en Pakistán, al menos 45 personas han muerto y 105 están heridas por el temporal en la provincia paquistaní de Jáiber Pajtunjua, fronteriza con Afganistán. Las precipitaciones han causado hundimientos de cubiertas y muros, principal causa de las muertes.

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La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres ha informado de que la mayoría de los muertos, 23, son menores de edad. También hay 17 hombres y cinco mujeres fallecidos. Hay 442 viviendas dañadas, 60 de ellas completamente destruidas.

En Pakistán también se ha alertado de nuevas precipitaciones, especialmente entre el 6 y el 9 de abril, por lo que instan a evitar desplazamientos innecesarios.