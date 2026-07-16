Una tromba de agua desborda un río en Llamera y provoca inundaciones y la muerte de animales, en Asturias

La riada ha provocado inundaciones y daños materiales en Llamera, aunque no se han registrado heridos

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Una tromba de agua registrada este miércoles en la localidad de Llamera, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, ha provocado inundaciones y numerosos daños materiales, aunque, por el momento, no se han registrado personas heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Un amplio despliegue de emergencias

El SEPA mantiene movilizados en la zona una decena de efectivos de Bomberos, junto al jefe de la zona suroccidental, para evaluar los daños y atender las incidencias provocadas por el temporal.

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En el operativo también participan la Unidad de Drones, el Vehículo de Apoyo Logístico (VAL) y el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, que consiguió aterrizar pese a las complicadas condiciones meteorológicas.

Una vez confirmado que no había personas afectadas, tanto el helicóptero como la Unidad Canina, activada inicialmente de forma preventiva, regresaron a sus respectivas bases.

Daños en viviendas y muerte de animales

Los bomberos han confirmado la muerte de varios animales como consecuencia de la riada y trabajan para restablecer el acceso a viviendas y establos mediante maquinaria pesada, con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

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Los equipos de emergencia no descartan que aún puedan quedar animales atrapados, por lo que las labores de búsqueda y limpieza continúan. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el primer aviso a las 15:38 horas, cuando varios vecinos alertaron de una intensa tromba de agua que provocó el desbordamiento de un río y, posteriormente, de un regato.

La crecida afectó a varias viviendas y otras construcciones de la localidad, generando importantes daños materiales.

Del suceso también fueron informados la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que permanecen coordinados en el seguimiento de la emergencia.