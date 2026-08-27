Subina busca a su marido arrastrado por la avalancha de Nepal: “Fue tan repentino, no lo he vuelto a ver”

Entre los más de 500 turistas desaparecidos hay cuatro españoles

Última hora de la riada en Nepal

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La tragedia de Nepal deja imágenes como la de Subina, una mujer que busca sin parar a su marido al que la riada pilló cuando bajó a comprar. Ella ha recorrido ya hospitales y puntos de encuentro, pero no hay rastro de él. Cuenta con la voz quebrada y entre lágrimas que “fue tan repentino… no lo he vuelto a ver”.

Entre los más de 500 turistas desaparecidos hay cuatro españoles

La avalancha comenzó cuando una enorme masa de hielo, roca y barro se desprendió en el Himalaya, en la parte tibetana, a unos 5.200 metros de altitud. El colapso glaciar cayó con violencia siguiendo el cauce de los ríos Lhende Khola, en el Tíbet, y Phote Koshi, en Nepal. A

Los turistas y habitantes locales, el estruendo les hizo creer que se trataba de una bomba o de un terremoto. En segundos, la avalancha arrasó todo lo que encontró a su paso.

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Entre los más de 500 turistas desaparecidos hay cuatro españoles, la mayoría de ellos en la parte nepalí intentando completar la ruta hacia el monte Kailash. Algunos lograron salvarse corriendo montaña arriba para evitar ser arrastrados. Otros quedaron atrapados bajo el lodo y los escombros.

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Hoy continúan los rescates. Entre el barro, los equipos han logrado sacar con vida a varios supervivientes aún conmocionados, como una anciana que fue recuperada en la pala de una excavadora. Las labores son extremadamente difíciles pues las carreteras y puentes destruidos bloquean el acceso a las zonas más afectadas, donde más de 5.000 militares y policías trabajan para llegar a los heridos y localizar a quienes aún puedan estar con vida.

Los helicópteros rastrean las áreas más aisladas, trasladan heridos y apoyan la búsqueda desde el aire. En tierra, los equipos avanzan como pueden, a veces cargando a cuestas a los supervivientes. Mientras tanto, miles de familias buscan desesperadamente a sus seres queridos en los hospitales, aferrándose a cualquier noticia.