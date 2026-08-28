La Policía de Nepal insta a la población a alejarse de las zonas cercanas al río y protegerse en zonas altas

La riada de Nepal ya deja más de 450 muertos, unos 1.400 desaparecidos y miedo a otra crecida

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La situación en Nepal sigue siendo de mucho riesgo. La Policía y las autoridades de gestión de desastres han pedido a la población de las zonas que viven en los márgenes de los ríos a trasladarse a lugares seguros más altos ante el riesgo de que se repita un nuevo desbordamiento como la del miércoles, en la que han muerto más de 450 personas. China ha suspendido las labores de rescate porque la acumulación de rocas y otros detritus arrastrados por la ola del glaciar podría caer montaña abajo provocando una nueva avalancha de lodo.

China, también ha advertido del riesgo de inundación en el Himalaya, donde se ha formado un lago con los escombros del glaciar, muy próximo a la confluencia de los ríos Chochen y Purepu Tsangpo, que ha bloqueado el cauce y ya se está desbordando lo que provocaría un nuevo colapso.

Las autoridades chinas han suspendido este viernes las operaciones de rescate y han retirado a todos sus equipos y vehículos ante la posibilidad de un nuevo desastre, según ha informado la cadena estatal CCTV.

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Existe el riesgo de que el lago formado en lo alto de las montañas se desborde y provoque otros desastres secundarios, como derrumbes de montañas y avalanchas, ha llevado a China a retirar a todos sus efectivos a una zona segura,

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La situación de los ríos Bhote Koshi y Trishuli sigue siendo muy peligrosa, aseguran las autoridades de Nepal que han pedido a la población a mantenerse alejada de los ríos y de otras zonas de riesgo, así como evitar los desplazamientos innecesarios y seguir las instrucciones de las administraciones locales y los equipos de seguridad.

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Los equipos de salvamento y el Ejército de Nepal mantienen las labores de rescate y socorro y animan a la población a ayudar a los niños, las personas mayores y otras personas que puedan necesitar apoyo para llegar a zonas seguras, evitando cualquier acción que pueda poner en riesgo su propia seguridad o la de los rescatistas.

Las autoridades nepalíes han elevado este viernes a 469 los muertos confirmados como consecuencia de la riada que ha arrasado con comunidades enteras, mientras continúan las difíciles tareas de búsqueda de centenares de desaparecidos en una zona del norte del país y la frontera con la región autónoma del Tíbet (China).