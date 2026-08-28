Desaparecen más de 200 casas y negocios bajo la riada que ha dejado más de 450 muertos

China suspende las operaciones de rescate y retira a todos sus equipos ante la posibilidad de una nueva riada

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La imágenes de Nepal desde el satélite revelan el antes y el después de la devastadora riada de lodo. La zona, que era un lugar místico, lleno de pequeños negocios de montañeros y turistas es ahora un lugar inhóspito, donde queda desolación y lodo. Del edificio fronterizo de Gyirong, orgullo del Gobierno chino, solo han quedado escombros.

En la zona golpeada de lleno por la violencia de la avalancha de rocas, hielo, agua y lodo, frontera entre China y Nepal, no queda nada de lo que era. No hay calles, ni construcciones porque la riada hay barrido con todo lo que ha encontrado a su paso.

En el valle de Lantán, donde habitualmente muchas familias se dedicaban al alojamiento turístico ya no existe. La riada ha arrasado con unas 200 casas del pueblo, en el que se hospedaban montañeros y peregrinos.

Hay una treintena de puentes colapsados que quedaron inutilizados o directamente desaparecieron arrastrados por la riada; los residentes, sin reponerse del susto, con el lodo a la cintura, se acercan a sus casas para sacar alguna cosa que haya soportado el embate de la ola que arrasó con sus vidas.

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Salen con bolsas plásticas a la cabeza, mientras los equipos de rescate con bulldozer luchan por restablecer lo que antes era una zona habitada, con la preocupación que acecha en lo alto de las montañas, desde donde los servicios de emergencias avisan del riesgo de un nuevo desastre, que se fragua por la acumulación de agua en zonas altas.

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La devastación es tal que numerosos guías locales siguen sin poder ser contactados. El lodo ha borrado carreteras y puentes, más de 5.000 militares y policías avanzan como pueden para localizar heridos o supervivientes. Hasta el momento se contabilizan más de 450 muertos y más de 1.400 desaparecidos.