Celia Molina Europa Press Nepal, 28 AGO 2026 - 13:38h.

Jesús Calleja, que adoptó a un niño nepalí en los años 90, ha expresado su solidaridad con el país tras la avalancha del miércoles

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Las autoridades de Nepal han situado este viernes en 538 los muertos por la grave riada registrada el pasado miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet.

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) y el Ministerio chino de Recursos Naturales apuntaron como causa el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud, que desencadenó una señal sísmica de magnitud 5,2 por el fuerte impacto del desprendimiento.

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Ese desprendimiento se habría precipitado más de 1.000 metros de desnivel sobre la cuenca del Lhende Khola, afluente del Bhote Koshi, arrastrando rocas y otros materiales hasta convertirse en una avalancha de lodo que, en apenas siete minutos recorrió unos 20 kilómetros hasta arrasar el paso fronterizo de Gyirong (suroeste del Tíbet) y adentrarse en Nepal.

"Yo en mi vida he visto una avalancha así"

El presentador Jesús Calleja, que ha grabado muchas veces en el país - hasta el punto de adoptar a un niño allí en los años 90, su hijo Ganesh - ha publicado un vídeo en el que ha expresado toda su solidaridad con el pueblo nepalí, más aún cuando su hijo y su nieto proceden de allí:

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"Cada vez llegan noticias más malas de Nepal. Es un país muy muy azotado por los fenómenos de la naturaleza, ya sabéis lo que ocurrió con aquel terremoto tan bestia y ahora una avalancha, que yo en mi vida había visto algo así. Cómo ha bajado el río por el monte y cómo se lo ha llevado todo por delante. Parece ser que hubo un terremoto en Tibet y una avalancha de lodo bloqueó el río, la presión lo ha empujado y ha arrasado con todo lo que ha encontrado, desde el Tibet hasta Nepal", comenta el aventurero.

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"Por suerte, mis amigos de Nepal no se han visto afectados"

"Hablan de cientos de desaparecidos. Las imágenes te sobrecogen. Yo, en mi caso, me solidarizo mucho con el pueblo nepalí porque siempre he dicho que es como mi segunda casa. Tengo muchos, muchos amigos allí. Parte de mi familia es nepalí y nos afecta mucho. No sé de qué manera, pero estaremos a su lado, como hacemos siempre y ya veremos de qué manera porque ahora es imposible. Por suerte mis amigos, los sherpas, que están en otros valles, no se han visto afectados", añade Calleja.

Por su parte, las autoridades de China han alertado este viernes del riesgo de un nuevo desastre en la zona afectada por la devastadora riada en la frontera con Nepal, después de detectar que un lago formado por los restos del glaciar derrumbado haya empezado a desbordarse, forzando a suspender las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión estatal china, CCTV, los equipos de rescate habían llegado a una zona situada a unos tres kilómetros del puerto de Gyrong, cuando se ha detectado que el lago de barrera, con unos dos millones cúbicos de agua y generado río arriba por la enorme riada, se está desbordando progresivamente.