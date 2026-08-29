El alud de hielo, tierra y agua recorrió en apenas siete minutos más de 20 kilómetros desde el Tíbet hasta las aldeas nepalíes

Nepal eleva a dos los españoles localizados con vida tras la grave riada: la tragedia ya ha dejado 633 muertos

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NepalNuevas imágenes de la tragedia en Nepal permiten observar desde distintas perspectivas la magnitud del desastre provocado por el deslizamiento de un glaciar.

El monstruoso alud de hielo, tierra y agua recorrió en apenas siete minutos más de 20 kilómetros desde el Tíbet hasta las aldeas nepalíes, las zonas más afectadas. En algunos momentos, la fuerza de arrastre superó los 180 kilómetros por hora, una velocidad que permitió arrasar el centro fronterizo con China, que once años antes había resistido intacto un terremoto de magnitud 7,8.

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El origen de la catástrofe, en el desprendimiento de un glaciar

El origen de la catástrofe quedó registrado en imágenes que muestran el desprendimiento de una parte del glaciar. Decenas de millones de toneladas de hielo, tierra y agua cayeron desde unos 1.200 metros de altura y formaron una presa natural accidental que, en menos de media hora, terminó reventando con violencia y extendiendo la destrucción valle abajo.

La magnitud de los daños puede observarse también desde el aire, mientras continúa la búsqueda de supervivientes.

Hasta el momento, 3.700 personas han sido rescatadas con vida, pero continúan las labores de búsqueda de más de 3.000 desaparecidos, la mayoría en Nepal, país que concentra casi todos los fallecidos del balance oficial.

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La única noticia esperanzadora llega desde otra de las presas formadas por el deslizamiento. Su caudal estaría disminuyendo, lo que reduce el riesgo de que se produzca una nueva rotura.