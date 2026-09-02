Un tiroteo en una escuela en el estado de Virginia deja un herido

Ante el incidente, todos los alumnos, profesores y personal del centro han sido evacuados y llevados a una localización segura

Un avión con destino a Londres emite un código de socorro internacional 7700 en pleno vuelo

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Un tiroteo en una escuela de primaria en la localidad Waynesboro, en el estado de Virginia, en el este de Estados Unidos, ha dejado una persona herida, sin que se haya informado de víctimas entre los alumnos y el personal del centro, que ha tenido que ser evacuado.

Según informa la cadena ABC, el incidente, registrado en la escuela Westwood Hills, se ha saldado con una persona herida después de que las autoridades locales hayan dado por finalizada la amenaza.

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Ante el incidente, todos los alumnos, profesores y personal del centro han sido evacuados y llevados a una localización segura junto con las fuerzas del orden, ha informado el sheriff del condado de Augusta, Donald Smith, en declaraciones recogidas por medios locales.

No se ha informado de la identidad del atacante

"El personal policial está trabajando activamente en el lugar de los hechos y llevando a cabo un registro exhaustivo del centro", ha añadido, después de que se haya pedido a los residentes de esta localidad evitar esta zona mientras dure la alerta.

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Por el momento, las autoridades no han informado de la identidad del atacante, de si es la persona que ha resultado herida ni tampoco de las circunstancias que rodean a este ataque.