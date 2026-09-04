Europa Press 04 SEP 2026 - 12:53h.

La Policía de Alemania halla un posible artefacto de lanzamiento en una subestación eléctrica, esta vez en la localidad de Dormagen

Las autoridades hablan de sabotajes motivados por objetivos anticonstitucionales, unos casos que llegan después de señalar a Rusia por un ataque híbrido fallido en el aeropuerto de Leipzig

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La Policía de Alemania investiga un posible nuevo caso de sabotaje tras hallar otro artefacto sospechoso en una subestación eléctrica en la localidad de Dormagen, situada entre Colonia y Dusseldorf, horas después de un caso similar en la red eléctrica de Brandenburgo y ante especulaciones de las autoridades sobre planes "anticonstitucionales".

En declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias 'DPA', un portavoz de la Policía ha indicado que los investigadores recibieron una carta reclamando la responsabilidad por el artefacto en Dormagen, donde se menciona además otros casos sospechosos en Brandenburgo y en Renania del Norte-Westfalia.

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El análisis del objeto hallado aún no ha terminado, pero la Policía ha apuntado que podría ser "un artefacto de lanzamiento", sin más detalles. El diario 'Bild' ha apuntado al hallazgo de lanzacohetes en el lugar, sin que por ahora haya confirmación oficial.

Oleada de sabotajes en Alemania

Durante la jornada del martes fueron hallados cerca de la central eléctrica de Janschwalde, Brandenburgo, proyectiles de fabricación casera similares a fuegos artificiales fueron usados para dirigir material conductor hacia las líneas eléctricas de alta tensión, sin que se registraran cortes de suministro.

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Los investigadores han señalado que creen que los incidentes en Bergheim y Janschwalde fueron actos de sabotaje motivados por objetivos anticonstitucionales, sin más detalles y sin que por ahora esté claro quién estaría detrás de estos incidentes.

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Unos casos que llegan en plena oleada de sabotajes en Alemania, tras denunciar un posible "acto delictivo" tras una avería registrada en una subestación eléctrica cerca de la ciudad de Colonia y de señalar a Rusia por un ataque híbrido fallido en el aeropuerto de Leipzig, acusaciones rechazadas por Moscú.