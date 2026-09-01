Alemania señala a Rusia como responsable del ataque fallido contra el aeropuerto de Leizpig

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha señalado a Rusia como responsable del ataque fallido.

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El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha señalado a Rusia como responsable del ataque fallido perpetrado el mes pasado con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país, después de que las autoridades hallaran varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos.

Dobrindt ha explicado en rueda de prensa conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul, que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades han revelado que el patrón del ataque, incluyendo también los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada su detonación, es concluyente con los métodos usados por Moscú para perpetrar ataques en el marco de la guerra de Ucrania.

"No consideramos Leipzig un incidente aislado, sino que lo vemos en conjunto con otras acciones híbridas", ha explicado Dobrindt, agregando que "Alemania no está en guerra", si bien es "objetivo diario" de estos ataques "híbridos" por parte de Moscú.

Consulado ruso en Bonn cerrado, rescisión de contratos y nueva lista negra rusa, las represalias

Por su parte, Wadephul ha anunciado que el Gobierno cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre, rescindirá su contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín, y convocará en protesta al embajador ruso.

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Asimismo, el titular de Exteriores ha explicado que propondrán ante la Unión Europea una nueva 'lista negra' de personas de origen ruso vinculadas a ataques híbridos y ha anunciado que el Gobierno reforzará los controles de entrada para ciudadanos rusos.

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Dobrindt ya enmarcó a principios de agosto estos incidentes en un "escenario de ataque híbrido" tras visitar el aeropuerto y descartar que se tratara de una "actuación amateur" después de que las autoridades encontraran un dron sin detonar cerca de un avión de transporte ucraniano del tipo Antonov.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

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Von der Leyen y Rutte cargan contra Rusia por el "ataque híbrido"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han cargado este martes contra Rusia por estar detrás del "ataque híbrido" registrado a inicios de agosto en el aeropuerto alemán de Leipzig.

En sendos mensajes en redes sociales, Von der Leyen y Rutte han coincidido en señalar directamente a Moscú como responsable del ataque, tras hacerlo el Gobierno alemán, que a través del canciller Friedrich Merz ya había advertido de que Alemania se enfrenta a "problemas que provienen del exterior" y no pueden ser ignorados.

"Le aseguré a Merz que la UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania ante este ataque de Rusia", ha escrito Von der Leyen tras mantener una llamada telefónica con el jefe del Ejecutivo alemán, avisando de que los Veintisiete "mantendrán la UE unida" pese a estos "actos escalados y graves".

La conservadora alemana ha sentenciado que "los ataques híbridos no quedarán sin una respuesta clara" y que el bloque comunitario disuadirá "a cualquiera que busque socavar su libertad y seguridad", y ante los intentos de Rusia de "sembrar desconfianza y miedo" en nuestras sociedades.

"Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", ha añadido Von der Leyen, quien ha detallado que este miércoles abordará el ataque al aeropuerto alemán con Rutte y que los ministros de Exteriores de la UE abordarán en su próxima reunión la posibilidad de adoptar sanciones adicionales contra Rusia.

Rutte cree que la evidencia de que fue Rusia es clara

Por su parte, el secretario general de la OTAN ha asegurado, tras hablar también por teléfono con Merz, que "la evidencia es clara" sobre la responsabilidad rusa en el ataque y ha respaldado las medidas anunciadas por Alemania en respuesta.

Rutte ha afirmado que la Alianza Atlántica continuará reforzando su capacidad para "disuadir y defender" a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas "acciones maliciosas" como las registradas en Leipzig y en otros puntos del territorio aliado.

"Los intentos de Rusia de intimidar, socavar nuestra unidad y nuestra disposición a apoyar a Ucrania son inútiles y fracasarán", ha advertido, antes de recalcar que el apoyo de la OTAN a Kiev es "inquebrantable", al igual que su "compromiso férreo" con la defensa colectiva de la Alianza.

Las autoridades alemanas informaron la pasada semana del hallazgo de un tercer dron cerca del aeropuerto de Leipzig, después de que a principios de agosto aparecieran otros dos aparatos cargados con explosivos, uno en la zona de aviones de carga y otro cerca de un avión ucraniano Antonov.

El segundo aparato habría llegado a colisionar con un avión de la empresa de mensajería DHL, mientras que los técnicos hallaron restos de una sustancia que podría corresponderse con material altamente explosivo, si bien la carga no llegó a detonar.