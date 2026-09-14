Espectacular rescate de un piloto estadounidense que cayó en Irán, tras dos horas sin comer ni beber, con varias fracturas y un esquince de tobillo
El piloto estadounidense Bravo pasó 50 horas escondido en las montañas del desierto iraní con graves lesiones
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Un piloto de combate estadounidense, derribado en Irán, ha relatado su odisea tras caer en una zona montañosa, donde sobrevivió dos días sin comer ni beber y con varias fracturas en brazo, hombro y espalda. El coronel de la fuerza aérea herido, consiguió esconderse, mientras su país movilizó a sus fuerzas de élite para rescatarlo. El militar de la fuerza aérea ha definido su supervivencia en "un milagro moderno".
El piloto estadounidense, identificado como 'Bravo', pasó 50 horas escondido en las montañas del desierto iraní, mientras efectivos enemigos lo buscaban. Su caza, un F15 fue abatido por Irán "Describo ese momento como ser atropellado por un tren de carga".
Su compañero y él trataron de salvar el avión de combate, pero "era evidente de que no podíamos hacer nada más y nos eyectamos". Un misil iraní dañó su paracaídas y cuando vio lo que había ocurrido solo "recé, señor, que se haga tu voluntad, pero si salgo de esta necesito ayuda", ha contado emocionado el piloto. "Fue lo más aterrador que he visto en mi vida".
El piloto sobrevivió moviéndose y ocultándose a pesar de las graves heridas que sufría
El aviador estadounidense cayó en caída libre hacia el suelo a una velocidad de entre 112-160 kilómetros por hora. Sobrevivió, pero al impactar contra la tierra se fracturó un brazo, un hombro y la espalda; además de un esquince en un tobillo, que según él, estar vivo ha sido gracias a "un milagro moderno". Los iraníes estuvieron a punto de dar con porque "te aseguro que me estaban buscando", pero no lo consiguieron.
El piloto Alpha, su compañero, pudo ser rescatado rápidamente, pero la evacuación de Bravo fue más complicada. Y no fue hasta dos días después que las fuerzas de élite de EEUU consiguieron localizarle y lo primero que les dijo: "Vámonos". Han pasado cinco meses de aquella operación que ahora los medios han hecho pública y la exhiben como un ejemplo de resiliencia.