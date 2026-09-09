Washington reivindica la destrucción de cinco petroleros iraníes y Teherán responde con ataques a Jordania

Irán pide a los petroleros en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques"

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EEUU e Irán se disputan la guerra por el relato sobre quién controla el Estrecho de Ormuz. El Ejército estadounidense ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes mientras Teherán reivindica además de un ataque a un hangar en Jordania, el hundimiento de embarcaciones vinculadas a Washington.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes colgando vídeos de los ataques.

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Washington asegura haber destruido los petroleros M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 y M/T Riesco en el golfo de Omán, así como el M/T Derya cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros iraníes.

Sobre ellos, el CENTCOM ha explicado que eran empleados como "parte de una red clandestina valorada en millones de dólares" que estaría financiando a la Guardia Revolucionaria y a sus "aliados regionales". Tras ello, la fuerza estadounidense ha espetado que Teherán "no dispone de medios para defender" a dichas embarcaciones.

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Irán informa de daños en una "pequeña" embarcación

Poco antes de que Washington anunciara estos ataques, los medios iraníes como la agencia de noticias Tasnim, han informado de que una "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles perpetrado por el Ejército de Estados Unidos, mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros) de la isla de Jark.

En cuanto a la tripulación del buque, esos mismos medios han explicitado que toda ella ha sido evacuada, sin tener que lamentar víctimas, mientras que las autoridades evalúan la magnitud de los daños.

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La Armada iraní ha amenazado con responder atacando los buques que se encuentren en aguas de Kuwait y Bahréin, aliados de Estados Unidos, en respuesta a "las atrocidades" de Washington en el golfo Pérsico.

"Advertimos a todas las tripulaciones de los petroleros que se encuentren en las proximidades de los puertos de Kuwait y Bahréin (...) que abandonen sus buques de inmediato, ya estén fondeados o atracados en los muelles, ya que serán blanco de ataques", ha asegurado en un comunicado.

Irán reivindica daños en dos destructores de EEUU

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha anunciado un segundo ataque "con potentes misiles balísticos contra los destructores de combate DDG-119 y DDG-53", números seriales correspondientes a los buques de la Armada de Estados Unidos USS Delbert D. Black y USS John Paul Jones, los cuales habrían sufrido "daños considerables".

El órgano ha justificado estas operaciones como "respuesta a las acciones agresivas y al hostigamiento malintencionado contra petroleros y buques iraníes", en sintonía con la amenaza lanzada apenas unas horas antes por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, quien ha anunciado que "cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tomen como objetivo las bases estadounidenses en la región".