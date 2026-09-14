Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor recogen el testimonio de 24 militares de Israel que describen cómo bombardeaban civiles en Gaza

El título del documental "NAZA", hace referencia al eufemismo que usan los servicios de inteligencia israelíes para indicar la cifra de civiles que morirán en el bombardeo.

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A Israel no le ha gustado 'NAZA', la película premiada en el Festival de Venecia, que pone al descubierto el genocidio en Gaza. El ministro de Cultura, ha pedido que a sus realizadores, Yuval Abraham y Rachel Szor se les retire la nacionalidad israelí por "traición".

El titular de Cultura de Israel, Miki Zohar ha acusado a los directores israelíes de NAZA de "hacer daño a su patria" al reunir los testimonios de 24 militares, oficiales y soldados del servicio de inteligencia israelí que prueban los asesinatos en masa en Gaza, muchos de ellos organizados por programas de vigilancia y ataque generados por inteligencia artificial.

El título de la cinta, "NAZA", hace referencia al eufemismo que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que probablemente morirán en las operaciones militares en Gaza.

Yuval Abraham y Rachel Szor , tras el Premio Especial recibido en Venecia, se han puesto en la diana del Gobierno que han publicado poco después un comunicado en el niegan el uso de programas de IA, y reivindican sus “esfuerzos sin precedentes para minimizar los daños a la población civil”.

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Los dos realizadores israelíes, residentes en Jerusalén han sido amenazados con revocarles la nacionalidad de su país por el documental que revela lo que está ocurriendo en Gaza antes y durante la ocupación de Israel. "El abrasador odio por sí mismos de los productores, que quieren hacer daño a su patria por el aplauso de los antisemitas del mundo, es inconcebible y es una traición al país", ha afirmado Zohar.

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"Como ministro de Cultura, voy a actuar inmediatamente para revocar la ciudadanía israelí a estos despreciables directores por traicionar al país", ha añadido.

La privación de la nacionalidad es legalmente posible en Israel, aunque no es habitual que se aplique. El Tribunal Supremo ratificó en 2022 la posibilidad de que el Estado despoje de su nacionalidad a personas que hayan carecido de "lealtad", al cometer por ejemplo actos de espionaje o traición y posteriormente se amplió a culpables de terrorismo