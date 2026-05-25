Muere una niña de seis años en un ataque israelí en un campamento de desplazados en Gaza

Dos personas, entre ellas una niña de seis años, han perdido la vida en un ataque israelí en un campamento de desplazados en Gaza

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Al menos dos palestinos, entre ellos una niña, han muerto y otros 17 han resultado heridos en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Fuentes del Hospital Naser citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que los fallecidos son Hanan Abdelnaser Mahmud y Mena Alá abú Labdé, una menor de edad. El ataque ha provocado además un incendio en varias tiendas de campaña usadas por desplazados, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

Por otro lado, el Ejército israelí ha informado de que ha matado a un "operativo clave" de Hamás en un ataque el domingo en el centro del enclave palestino. El fallecido sería Mohamad Abú Malú, implicado en la producción de armamento y con amplios conocimientos técnicos, según el comunicado militar.

Todos los muertos desde el alto el fuego

Abú Malú habría fabricado armas durante el alto el fuego formalmente en vigor que son "una amenaza" para las fuerzas militares israelíes desplegadas en la Franja de Gaza. El comunicado militar destaca que "se tomaron medidas para mitigar" el daño a la población civil tales como el uso de munición de precisión y vigilancia aérea.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este lunes a más de 900 los muertos por ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, antes de agregar que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- deja ya cerca de 72.800 fallecidos y más de 172.800 heridos.

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La autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 900 los palestinos muertos a causa de ataques de Israel desde la entrada en vigor en octubre de un acuerdo de alto el fuego, incluidos seis fallecidos durante el último día.