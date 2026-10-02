Europa Press 02 OCT 2026 - 13:12h.

El veto se produce a falta de días para que expire la orden cautelar de reactivar provisionalmente las credenciales de prensa suspendidas por la Presidencia a periodistas

La cadena estadounidense ha defendido que dicho acceso es imprescindible para la rendición de cuentas

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a impedir que los reporteros de la cadena de televisión estadounidense CNN embarquen a bordo del avión presidencial 'Air Force One' en el marco del turno rotatorio que le correspondía dentro del grupo de prensa ('pool') que acompaña habitualmente a mandatario.

El veto en el avión oficial se produce a falta de días para que expire la orden cautelar dictada la semana pasada por el juez federal Tim Kelly, quien ordenó de manera provisional la reactivación de las credenciales de prensa suspendidas por la Presidencia a periodistas de CNN, MS NOW y 'Politico'. La cadena ha denunciado que esta decisión le ha impedido realizar una cobertura completa de las actividades oficiales de Trump durante su reciente viaje a Texas.

Los medios defienden que la exclusión de sus periodistas no obedece a razones de seguridad nacional

La defensa legal de los medios ha solicitado una prórroga de esta protección judicial antes de que venza el plazo fijado por el tribunal, advirtiendo de que, en caso de no extenderse la medida, recurrirán de inmediato ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia al considerar que la prohibición atenta directamente contra la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El citado medio recoge que la Administración Trump ha esgrimido que la orden del magistrado requería restaurar el acceso general al recinto de la Casa Blanca, lo que a su juicio no implica de forma obligatoria permitir la presencia de estos periodistas en actos restringidos dentro del Despacho Oval ni asegurar plazas en los viajes oficiales a bordo del avión.

Por el contrario, el abogado que representa a la CNN, Ted Boutrous, ha replicado que la cadena lleva 45 años integrando este grupo de prensa en el avión presidencial y ha defendido que dicho acceso es imprescindible para la rendición de cuentas, especialmente dado que el presidente acostumbra a utilizar los vuelos para atender preguntas de los corresponsales.

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Los representantes legales de la cadena prevén utilizar en la causa judicial las recientes declaraciones realizadas por Trump en una entrevista con la revista 'Time', en las que reconoció desconocer los pormenores de la orden dictada por Kelly y arremetió contra los periodistas por plantearle únicamente preguntas "negativas" sobre la economía o la guerra con Irán.

Para el equipo legal de los medios vetados, estas declaraciones constatan de manera inequívoca que la exclusión de sus periodistas no obedece a razones de seguridad nacional, sino a una represalia directa del Ejecutivo motivada por la línea editorial y las informaciones críticas hacia la gestión del mandatario.