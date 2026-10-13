Roban un bingo en Usera a punta de pistola y se estrellan contra un autobús en su huida

La Policía Nacional investiga el asalto de solo 800 euros y busca a los autores, que lograron escapar

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La Policía Nacional se encuentra actualmente investigando el asalto a punta de pistola de un bingo en el distrito madrileño de Usera en el que varios encapuchados se hicieron con un botín de apenas 800 euros y huyeron rápidamente del lugar a bordo de un coche de alta gama que habían robado.

Los hechos se produjeron a primera hora de la madrugada del lunes, en un bingo situado en la calle Antonio López, hasta donde los atracadores se trasladaron para, encapuchados y a punta de pistola, obligar a una trabajadora a entregarles toda la caja del día, apuntan fuentes policiales, que confirman la información adelantada por 'ABC' y 'El Mundo'.

El coche fue encontrado, pero los atracadores lograron huir

Una vez conseguido el botín, los atracadores salieron a toda prisa del bingo y se montaron a bordo de un coche de alta gama que habían robado previamente. Sin embargo, nada más emprender su huida, chocaron contra un autobús municipal y un turismo parados en un semáforo.

Aunque los delincuentes pudieron proseguir con la marcha, el coche fue encontrado poco después en las inmediaciones de la calle San Sebastián Gómez, a escasos metros del lugar del atraco. En el interior encontraron un extintor similar al empleado por uno de los atracadores durante el asalto, según se pudo observar en las cámaras de seguridad del establecimiento, que lo grabaron todo.