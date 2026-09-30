Maitena Berrueco 30 SEP 2026 - 07:30h.

La Ertzaintza busca a los legítimos dueños de los muchos y variopintos objetos recuperados y almacenados en la comisaría

Los hallaron en el desalojo de un edificio ocupado y fueron robados en garajes y trasteros de Guipúzcoa y Navarra

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San SebastiánDicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero la mayoría de las personas que han sufrido el robo de alguna de sus pertenencias pocas veces confían realmente en que acabarán recuperándolas. Sin embargo, ocurre. La Ertzaintza ha mostrado, al más puro estilo de un 'bodegón', los numerosos objetos robados que ha logrado recuperar ‘de una tacada’ durante una intervención policial. Ahora busca a sus legítimos propietarios para poder devolvérselos.

Ocurrió el pasado 10 de septiembre, agentes de la Policía vasca se desplegaron en un dispositivo policial para proceder a desalojar un edificio ocupado de la localidad guipuzcoana de Beasain. El operativo se saldó con seis personas detenidas por su implicación en robos, tráfico de estupefacientes, receptación y pertenencia a grupo criminal.

Pero lo más sorprendente del caso fue que los policías encontraron un auténtico botín repartido por distintas estancias del edificio de la calle Senpere.

Cafeteras, Katanas y juegos de la Play

No, no se trataba de dinero o joyas, al estilo de los tesoros, de las películas. En realidad, era una cantidad importante de objetos de toda índole y condición. Entre los cuales, lo mismo había ropa, una máquina de escribir o varias cafeteras; que herramientas, bicicletas, botellas de aceite, bufandas de equipos de fútbol o juegos de la PlayStation.

Los trastos que, habitualmente, cualquiera apila en un garaje o trastero. Sorprende, eso sí, que haya quien tenga, incluso, katanas cogiendo polvo en el desván, pero lo cierto, es que entre los objetos recuperados también había dos de estos sables tradicionales japoneses.

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Lo único que tenían en común los objetos encontrados era su “procedencia ilícita”, es decir, constaban en denuncias por sustracciones en garajes y trasteros, perpetrados en Guipúzcoa y en Navarra.

Algunos de los propietarios ya han podido recuperar lo que pensaban perdido para siempre, sin embargo, en la comisaría de Beasain aun queda “numeroso material pendiente de ser devuelto”. La Ertzaintza ha decidido mostrar las imágenes de estos enseres para que si alguien los reconoce pueda pasarse por las dependencias policiales de este municipio guipuzcoano para reclamarlos o hacerlo a través del número de teléfono 943 53 88 20.

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Eso sí, para recuperar un objeto habrá que cumplir una serie de requisitos. Así, será necesario presentar la denuncia previa interpuesta en su momento y acreditar debidamente la propiedad del mismo mediante facturas de compra, fotografías o cualquier otra documentación que sirva como prueba.