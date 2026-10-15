La recuperación del papa León XIV marcha bien, pero pone en vilo sus viajes oficiales a Sudamérica

Darío Menor 15 OCT 2026 - 16:07h.

La radiografía de tórax realizada al Papa León XIV tras la operación muestra una buena recuperación del pulmón operado.

El mensaje del papa León XIV antes de ser operado del cáncer de pulmón: “Les pido, por favor, que recen por mí”

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La radiografía de tórax realizada al Papa León XIV tras la operación a la que fue sometido el pasado martes para extirparle un tumor maligno del pulmón ha mostrado "una buena recuperación" del órgano operado. "Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales. "La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", reza el parte médico publicado este jueves por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Además, según el comunicado, León XIV "ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma" y la sesión de fisioterapia ha incluido "ejercicios motores completos". "En general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad", afirman los médicos.

El Vaticano ya había informado esta mañana de que el Papa había pasado una "buena" segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. "El Papa ha pasado una buena noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", ha señalado.

La operación tuvo lugar el pasado martes y concluyó "con éxito", según informaron los médicos. En concreto, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. Según la Santa Sede, se espera que el Pontífice permanezca ingresado aproximadamente una semana, por lo que ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre.

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Los gobiernos y autoridades eclesiásticas de Uruguay, Argentina y Perú se mantienen a la espera de una confirmación oficial por parte del Vaticano sobre el futuro de la gira sudamericana del papa León XIV a estos países latinoamericanos, prevista para el próximo mes de noviembre. La incertidumbre sobre el calendario surge tras la reciente intervención quirúrgica a la que ha sido sometido el Pontífice en Roma para extirparle un lóbulo pulmonar a causa de un tumor maligno, lo que ha abierto la puerta a posibles modificaciones en su agenda.

En Uruguay, país que León XIV tiene previsto visitar entre el 6 y el 8 de noviembre, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, ha manifestado que la confirmación de la gira debe "esperar a lo que planteen los médicos" y de la evolución del tratamiento tras confirmarse el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Sturla ha señalado que aguardan una comunicación oficial de la Santa Sede en los próximos días y ha deslizado que, en caso de cancelación de la agenda actual, la visita podría posponerse como mínimo hasta después de enero.

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Una postura de cautela similar se respira en Argentina, donde la visita está programada del 8 al 11 de noviembre. El Gobierno de Javier Milei ha asegurado que los preparativos del operativo continúan en marcha, aunque admiten que el viaje podría sufrir alteraciones. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha expresado la total predisposición del país para modificar la agenda y ajustarse a las necesidades del Santo Padre. "Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante", ha asegurado la ministra en declaraciones a la televisión argentina La Nación +. "Lo que prima es la salud del Papa, nuestros rezos, oraciones y mayor voluntad están dirigidas a eso", ha añadido el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, en la televisión A24.

Por su parte, la Iglesia peruana también ha pedido prudencia ante los rumores sobre el estado de la gira. El paso del Papa por el país andino --del 11 al 17 de noviembre-- es la etapa más extensa de dicho viaje, tomando carácter especial para el Pontífice debido a que desarrolló durante años su ministerio misionero y pastoral en este país.

El portavoz del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, ha declarado al diario 'La República' que esta semana será "clave" para esclarecer los detalles del viaje y ha pedido a los fieles acompañar al Papa con sus oraciones, subrayando al Canal N que "su salud prima por sobre todas las cosas". En este sentido, el Obispo Auxiliar de Lima, Guillermo Elías, ha anunciado en un comunicado al resto de la Iglesia de la capital la postergación del segundo encuentro de preparación para la llegada de León XIV, aunque ha aclarado que la comisión y las subcomisiones coordinadoras continúan trabajando en las actividades ya marcadas.