Hace tan solo tres meses Louis sufrió una recaída, como ha confirmado su esposa, contando que la familia "está pasando mucho" en estos momentos

El papa León XIV, operado con éxito de cáncer de pulmón, según el primer parte médico: ya descansa en su habitación

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FloridaLouis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer. Al igual que el pontífice, sobre el cual el Vaticano ha confirmado que sufre concretamente cáncer de pulmón tras extraerle un nódulo en una operación que transcurrió ayer sin complicaciones, su hermano mayor también padece la enfermedad, aunque en su caso se trata de un mieloma múltiple.

La noticia se ha conocido poco después del pronunciamiento de la Santa Sede sobre la operación y el estado de León XIV y ha sido revelada directamente por la esposa de Louis, Deborah Prevost, quien ha contado que desde hace tres meses dejó de remitir, sin especificar en qué estadio se encuentra la enfermedad.

El hermano del papa León XIV y su cáncer: un mieloma múltiple

Según especificó, el hermano del romano pontífice, residente en Florida, se encuentra inmerso en un ensayo clínico y lleva en tratamiento desde que le fuese diagnosticado el mieloma múltiple en 2017.

Tal como ha contado en una entrevista con CBS News, en 2019 recibió un tratamiento con células madre y contuvieron la enfermedad, pero hace tan solo tres meses Louis sufrió una recaída.

Junto a ello, el anuncio del cáncer de pulmón del papa ha terminado de sacudir a la familia, que trata de mantener la esperanza en unos momentos especialmente duros, al igual que los fieles en el Vaticano.

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Respecto a León XIV, la esperanza está en que la enfermedad se encuentre en una fase muy temprana, si bien Deborah Prevost recalcó que no puede ahondar en detalles sobre su estado, explicando que ambos hermanos estuvieron en contacto la semana pasada, antes de acudir él también a tratamiento: “Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”, ha expresado.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en las células plasmáticas, un topo de glóbulo blanco de la médula ósea encargado de producir anticuerpos para combatir infecciones, como señala Mayo Clinic.

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Según la Sociedad Americana del Cáncer, se estiman 36.000 casos nuevos en Estados Unidos en 2026, siendo que el riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es menor del 1%, con la edad media del diagnóstico en torno a los 69 años.

El papa León XIV, operado con éxito por un cáncer de pulmón

Por su parte, León XIV ha sido operado con éxito de un nódulo pulmonar. Como ha explicado el Vaticano, padece cáncer de pulmón, pero el tejido canceroso se ha extirpado por completo y no se contempla que precise quimioterapia por el momento.

Tras 90 minutos de cirugía, el pontífice descansa en la décima planta del Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde los fieles no han dejado de rezar mientras estaba en quirófano. Ahora, el foco está puesto en el tratamiento que debe seguir y si su agenda se verá afectada, con su gira por Sudamérica en el horizonte más inmediato.