El romano pontífice, que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, dejó escrito un mensaje antes de someterse a la compleja intervención quirúrgica

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también tiene cáncer: “Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”

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RomaEl papa León XVI, cuyo estado de salud centra toda la actualidad en el Vaticano tras ser operado con éxito de un nódulo pulmonar, dejó escrito un emotivo mensaje dirigido a todos sus fieles en agradecimiento a su apoyo y sus oraciones justo antes de la intervención quirúrgica a la que se sometió.

Difundido ahora, coincidiendo con su primer día de convalecencia en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado y descansando en la décima planta, en el texto el romano pontífice rogaba, al mismo tiempo, que continuasen rezando por él.

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El mensaje del papa a sus fieles antes de ser operado por su cáncer de pulmón

En su mensaje, que llega después de que se haya conocido que padece un cáncer de pulmón, con el Vaticano explicando que en la intervención le extrajeron el tejido canceroso por completo, sin necesitar por el momento quimioterapia, el papa se dirige en primer lugar a los suyos tras no poder asistir a los últimos actos que tenía agendados.

"Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos", iniciaba en su mensaje, leído ayer al cierre del encuentro internacional por el décimo aniversario de ‘Amoris Laetitia; exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia.

Con fecha del 13 de octubre, en su texto el papa León XIV, que aunque no ha podido estar en el acto de clausura sí estuvo hace una semana en el de la apertura del encuentro con obispos, familias y responsables de las conferencias episcopales, agradeció a todos que compartieran sus “alegrías, dificultades y esperanzas”.

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Además, seguidamente, les manifestaba también su gratitud por “las oraciones y el trabajo que han realizado juntos”: "Leeré los frutos de su trabajo y sus debates, y ofreceré mis reflexiones a su debido tiempo", expresaba al respecto, animando a los participantes a trasladar las conclusiones del encuentro a sus conferencias episcopales y diócesis.

Junto a ello, en su mensaje les llamaba a “seguir anunciando el Evangelio con las familias, inspirándose en la riqueza de Amoris Laetitia".

En esa línea, dejaba patente también su deseo de que las familias continúen participando activamente en la vida y la misión de las iglesias locales, contribuyendo a discernir el camino que deben seguir.

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Por último, para concluir su mensaje, y estando entonces al borde de someterse a la compleja operación tras la que se ha confirmado que sufre un adenocarcinoma pulmonar, el pontífice lanzaba también a los suyos un ruego: “Al encomendarlos a cada uno de ustedes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes".

León XIV permanece ingresado en el Hospital Gemellis de Roma

Ahora, tras ser intervenido con éxito, León XIV permanece ingresado en el Hospital Gemellis de Roma, donde se espera que pueda estar en torno a una semana, pendiente de la evolución de su estado de salud.

Según ha explicado el Vaticano, confirmando su cáncer de pulmón, le extirparon un nódulo pulmonar y todo transcurrió bien, pudiendo extraerle el tejido canceroso por completo. Por ello, por el momento, no se contempla un tratamiento de quimioterapia.

El nódulo le fue detectado por los médicos durante una visita rutinaria y estaba muy localizado en un pulmón, aunque, afortunadamente, en una fase inicial, como precisó el propio pontífice el pasado domingo.

Ahora, tal como rogaba, los fieles no dejan de rezar por él, en vilo por su evolución.