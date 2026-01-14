La familia del joven de 26 años, Erfan Soltani, no entiende su detención y condena, porque este no es un activista político

Daniel Bashandeh, experto en Irán: "El régimen ve su supervivencia en peligro"

Irán ha anunciado el comienzo de las ejecuciones de los detenido por su participación en las protestas masivas contra el régimen. Erfan Soltani, de 26 años, será el primero en la horca este miércoles, tras su detención la semana pasada durante las manifestaciones en Karaj, según han informado las ONG Iran Human Rights (IHRNGO).

"A tu familia le dijeron que había sido condenado a muerte y que la sentencia se ejecutaría el 14 de enero", han informado fuentes a IHRNGO. El joven Erfan Soltani, propietario de una tienda en Teherán podría ser ahorcado, tras ser acusado de un "delito contra Dios", que está penado con la muerte, ha confirmado Arina Moradi, miembro de una ONG con sede en EEUU.

Moradi ha explicado, que la familia de Soltani, no entiende su detención y condena, porque este no es un activista político, ni pertenece a ningún grupo opositor. La pena de muerte le fue comunicada a los familiares del joven empresario cuatro días después de su arresto en una manifestación en Kaja, al oeste de Teherán.

El director de la IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha explicado en un comunicado que "la matanza generalizada de manifestantes civiles perpetrada en los últimos días por la República Islámica recuerda los crímenes cometidos por el régimen en la década de 1980, que han sido reconocidos como crímenes contra la humanidad".

La ONG ha alertado del "riesgo de ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes", que "es extremadamente grave" y defiende su "responsabilidad de proteger a los civiles "contra las matanzas masivas perpetradas por la República Islámica y su Guardia Revolucionaria Islámica". En ese sentido, hacen "un llamamiento a los ciudadanos y a la sociedad civil de los países democráticos para que recuerden a sus gobiernos esta responsabilidad".

La ONG iraní, National Union for Democracy in Iran (NUFD) ha pedido el apoyo internacional para paralizar la ejecución de Erfan Soltani, asegurando que su "único delito fue pedir libertad". "Sé su voz", reclama el grupo en X, que explica que a Soltani se le ha negado el acceso a un abogado.

La ejecución de Soltani, prevista para este miércoles, no ha sido confirmada a causa del bloqueo de las comunicaciones que mantiene el Gobierno iraní para obstaculizar las protestas de la disidencia.

Según organizaciones de derechos humanos, más de 10 000 personas han sido detenidas en las últimas semanas por participar en las protestas contra el Gobierno provocadas por la crisis económica de Irán, y muchos han comenzado a exigir un cambio total de régimen mientras continúan las manifestaciones.

Trump e Irán intercambian amenazas

La situación en Irán sigue empeorando tras semanas de protestas contra el régimen y la violenta represión que ha dejado miles de muertos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con una intervención militar contra el régimen iraní y ha instado a los manifestantes a salir a las calles al tiempo que ha prometido "ayuda".

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, por su parte, ha respondido a Trump advirtiéndole que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa. "Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", ha asegurado el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".