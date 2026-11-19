Trump se echa una siesta mientras hablaba Xi Jinping

Donald Trump asegura que Putin quiere conseguir el final de la guerra con Ucrania: "Está dando marcha atrás"

Compartir







La imagen pasará a la historia en la reunión que han mantenido los presidentes Trump, Putin y Xi Jinping en China. De momento, ya hemos podido ver a los tres líderes mundiales juntos durante unos segundos en lo que parecía un clima de complicidad y amistad. Más allá del protocolo, las cámaras también han captado al presidente de Estados Unidos dormido, mientras hablaba su homólogo chino.

Poco antes de la foto de familia de la cumbre Asia-Pacífico. Vladimir Putin se ha acercado a saludar a Donald Trump con el anfitrión, Xi Jinping, como testigo. La cumbre de los tres mandatarios ha tenido lugar en la Villa Kylin de Shenzhen y coincide cuando la ofensiva rusa en Ucrania se acerca a su quinto año.

Pero, además de estas imágenes, dentro hemos visto al presidente de Estados Unidos dormido en una de sus ya famosas mini siestas de las que tanto se burló cuando las protagonizaba Joe Biden. Parece que Trump tenía poco interés en lo que decía su homólogo chino.

El presidente de Estados Unidos, que se ha reunido con Putin durante 40 minutos, aseguró a los medios la posibilidad de abordar la reducción de armas nucleares durante sus reuniones de la APEC, aunque pareció reconocer la dificultad de persuadir a otros países para que renuncien a sus arsenales.

En cuanto a las reservas nucleares mundiales, “Rusia ocupa el segundo lugar y China el tercero —un tercer puesto muy lejano—, pero están… fabricando armas nucleares a toda marcha”, declaró a Fox News en una entrevista este miércoles.