Cómo reclamar un premio si el punto de venta cierra o desaparece

MadridGanar un premio de lotería es, en la mayoría de los casos, sinónimo de alegría. Pero, ¿qué ocurre si al ir a cobrarlo descubres que la administración donde compraste el décimo ha cerrado o ya no existe? Aunque es una situación que genera dudas, lo cierto es que el cierre del establecimiento no invalida tu derecho al cobro. Eso sí: conviene conocer muy bien los pasos a seguir y no dejarse llevar por la desinformación.

El premio es tuyo, aunque el local haya cerrado

Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el cobro de premios no depende de la permanencia física del punto de venta, sino de la validez del décimo. Es decir, si tu boleto ha sido premiado y está en buen estado, puedes cobrarlo sin necesidad de acudir a la administración original.

Para premios de hasta 2.000 euros, basta con presentarte en cualquier administración oficial de Loterías. En el caso de premios superiores a 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada por SELAE, como BBVA o CaixaBank. Allí necesitarás el décimo original, el DNI y, en algunos casos, un número de cuenta bancaria para depositar el importe del premio. No es necesario ser cliente del banco y la operación no conlleva comisiones.

¿Y si tu décimo está deteriorado o perdido?

Otra situación que puede poner en jaque el cobro de un premio es que el boleto esté en mal estado o haya sido robado. En caso de deterioro, SELAE permite presentar el décimo en una administración de loterías para que sea enviado a Madrid y verificado. Si el código y los elementos de seguridad son legibles, el premio se abona tras el análisis técnico. Se recomienda rellenar, en este caso, una solicitud oficial de “pago de premio retenido”.

En situaciones de pérdida o robo, lo más importante es actuar rápido: hay que presentar una denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil con todos los datos que puedas aportar. Con la denuncia, SELAE puede paralizar el cobro y evitar que un tercero se lleve el premio. Sin embargo, si no puedes demostrar la propiedad del décimo —por ejemplo, con una fotografía del mismo firmado por ti—, recuperar el importe puede ser complejo e incluso inviable legalmente.

¿Y si el premio es compartido?

En los casos en que el boleto haya sido comprado por un grupo, lo recomendable es dejar constancia escrita de la participación, firmada por todos los miembros y acompañada de fotocopia del décimo. Si el punto de venta ha desaparecido, pero el grupo conserva el billete, el proceso de cobro no varía. Lo que sí puede cambiar es el tiempo requerido, ya que en premios importantes los bancos pueden retener el dinero hasta verificar la identidad de todos los implicados y evitar litigios.

Si has sido agraciado con un premio de lotería y la administración donde lo compraste ya no existe, no hay motivo para alarmarse. El premio sigue siendo tuyo mientras el décimo sea auténtico, esté dentro de plazo y en buen estado. Solo necesitas acudir a una administración o banco autorizado y seguir los pasos que marca SELAE.