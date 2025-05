Qué debes saber si tu décimo premiado es de un número devuelto o anulado

Un número “devuelto” hace referencia a aquellos décimos no vendidos por las administraciones antes del sorteo

Qué pasa si compras un décimo de lotería online y pierdes el correo de confirmación

MadridPocas emociones son comparables a la de comprobar con júbilo y algarabía que el número de tu décimo ha resultado premiado en la Lotería Nacional. Sin embargo, este momento de euforia puede transformarse en desconcierto si descubres que ese décimo corresponde a un número devuelto o anulado. ¿Qué implican realmente estos términos? ¿Existe alguna posibilidad de cobrar el premio? ¿Cómo se puede evitar esta situación?

¿Qué es un número devuelto?

Un número “devuelto” hace referencia a aquellos décimos no vendidos por las administraciones antes del sorteo. Según el procedimiento de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), si una administración no logra vender todos los billetes asignados, estos se devuelven formalmente antes de que se celebre el sorteo. De ese modo, aunque el número resulte premiado, no hay beneficiarios porque ese billete no está en circulación.

Esta devolución, habitual en sorteos semanales o no masivos, se gestiona a través de los sistemas internos de SELAE, y los billetes devueltos no otorgan derecho alguno a cobrar premios. Como explica la propia entidad en sus condiciones oficiales, solo tienen validez los décimos vendidos y registrados como tal antes del cierre del sorteo.

¿Y si es un número anulado?

Los números anulados son todavía más excepcionales. Pueden deberse a errores técnicos, problemas de impresión, deterioro físico o incluso decisiones administrativas internas (por ejemplo, billetes extraviados en la distribución). Cuando esto ocurre, SELAE retira ese número del sorteo, lo que significa que no se imprime ni se pone a la venta en ninguna administración.

A diferencia del número devuelto, que pudo haberse puesto a la venta pero no se vendió, el número anulado nunca llega a circular. Si un número anulado resultase agraciado en el sorteo, el premio quedaría desierto.

¿Qué ocurre si tienes un décimo de uno de estos casos?

Si compras un décimo y descubres después del sorteo que corresponde a un número anulado o devuelto, no tienes derecho al cobro del premio. Esto puede suceder si adquieres billetes en canales no oficiales, si se produce una suplantación, o si el billete es falso. Aunque visualmente parezca auténtico, un décimo de un número no registrado como vendido antes del sorteo no es válido legalmente.

Para evitar este tipo de situaciones, es importante comprar siempre en puntos de venta autorizados o en la web oficial de SELAE, evitar plataformas de reventa o compraventa entre particulares sin garantía y, además, conservar el comprobante físico o digital de compra y verificar en el momento de la compra que el número está activo para el sorteo en cuestión en el que deseamos participar.

Tener un décimo premiado que corresponde a un número devuelto o anulado puede ser una amarga decepción, pero es completamente evitable si se toman las precauciones adecuadas. La legalidad del billete y su trazabilidad en el sistema oficial son las únicas garantías para que, si la suerte llama a tu puerta, puedas abrirle sin contratiempos.