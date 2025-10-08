La administración ‘Caminito del Rey’, con más de 60 años de historia, valida de nuevo el código ganador de El Millón del Euromillones

El boleto premiado podría pertenecer a cualquier punto de España, ya que el local vende por internet a todo el país

El sorteo del Euromillones de este martes, 7 de octubre, ha dejado un premio importante en Ardales (Málaga), un municipio de la comarca del Guadalteba conocido por sus espectaculares paisajes naturales, como el Desfiladero de los Gaitanes, las cuevas prehistóricas o el Caminito del Rey. En la administración número 1 del pueblo se validó el boleto acertante del código de El Millón de este martes.

Lo curioso es que no es la primera vez que la fortuna pasa por allí. Hace apenas mes y medio, la misma administración repartió otro Millón del Euromillones, en el sorteo del 12 de agosto. Y unas semanas antes, el 6 de agosto, también selló un boleto premiado con 377.260 euros correspondientes a seis aciertos de la Bonoloto.

La administración más afortunada de Málaga

La administración 'Caminito del Rey', con más de seis décadas de trayectoria, presume en su página web de vender lotería a toda España a través de internet, lo que abre la posibilidad de que el nuevo ganador no sea vecino del municipio.Resultado del sorteo

El resultado del Euromillones del martes 7 de octubre de 2025 fue: 24, 39, 42, 43 y 48, con las estrellas 5 y 8. En esta ocasión, dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) fueron validados en Valladolid y Vigo.

Por su parte, el juego complementario 'El Millón' otorga un premio de un millón de euros a un código alfanumérico generado de forma automática en cada boleto, que en esta ocasión ha convertido a Ardales, una vez más, en sinónimo de buena suerte.

