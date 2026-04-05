Un acertante de la Primitiva gana 13,8 millones de euros en Zaragoza

El acertante ha sido el único premiado de la categoría especial, con 13.184.250,49 euros

El boleto ha sido validado la administración de loterías numero 1 de Zaragoza, situada en Coso 23

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ZaragozaUn acertante de la Primitiva ha ganado 13.814.858,64 euros al obtener dos premios principales del sorteo celebrado este sábado 4 de abril.

El acertante ha sido el único premiado de la categoría especial (6 aciertos + reintegro), con 13.184.250,49 euros, y ha acumulado otro premio de primera categoría (6 aciertos), dotado con 630.608,15 euros.

El boleto ha sido validado la administración de loterías numero 1 de Zaragoza, situada en Coso 23. De Primera Categoría (6 aciertos) existe otro boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 32.345 de Benejúzar (Alicante), situado en Plaza de España, 15.

Cinco acertantes de Segunda Categoría

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Hellín (Albacete); en la nº 84 de Barcelona; en la nº 6 de Ponferrada (León); en la nº 3 de Mazarrón (Murcia) y en la nº 4 de Alcantailla (Murcia).

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 4 de abril, ha estado formada por los números 43, 38, 30, 46, 14 y 39. El número complementario es el 1, el reintegro el 7 y el Joker, 4994396. La recaudación ha ascendido a -- euros.