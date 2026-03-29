El hombre borró el correo pensando que se trataba de una estafa pero luego recibió otro mensaje y revisó su aplicación

Buscan a un vecino de Valencia que ha ganado casi un millón y medio de euros en La Primitiva

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Un australiano ha ganado 30 millones de euros con la lotería, aunque al principio pensó que era una estafa. El propio organismo de loterías del país afirma que el hombre estaba en casa viendo un partido de fútbol cuando le llegó un correo avisándole de su premio. "Ni siquiera lo abrí. Supuse que era correo basura y lo borré", declara.

"Pero luego recibí otro correo electrónico y pensé: 'Quizás debería revisar la aplicación", dice el hombre que al ver que había ganado llamó para asegurarse. "¡Estoy en shock!", declaró el hombre, vecino de la localidad de Wyndham Vale. Se convirtió en millonario gracias a un boleto de Powerball de cuatro jugadas que costó 3,75 euros.

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"¡Estoy deseando buscar casas para comprar!", asegura el hombre

El australiano destaca que solo necesitó una pequeña apuesta para conseguir el dinero. "Yo siempre juego con la apuesta mínima. No necesitas una apuesta grande para ganar. Normalmente uso los números de nuestro cumpleaños para mis boletos, pero el otro día gané un pequeño premio y pensé en elegir algunos números al azar para el sorteo de esa noche. Decidí elegir el número 14 para el Powerball porque es mi número favorito en el fútbol", explicó.

Ahora, el ganador de la lotería no sabe qué hacer con todo ese dinero: "En este momento estoy tratando de asimilarlo. Me gustaría dedicarme a algún tipo de trabajo que beneficie a la comunidad". Aunque tiene alguna que otra idea: "¡Estoy deseando buscar casas para comprar! ¡Nunca pensé que podríamos comprar nuestra propia casa después de haber alquilado durante tanto tiempo!".

"No vamos a comprar nada fuera de este mundo. Seguiremos siendo humildes y compraremos una casa en nuestro barrio", agregó. "También buscaremos comprarle una casa propia a cada uno de nuestros hijos. ¡Todos estaremos libres de hipoteca! Esto me ha cambiado la vida", concluyó feliz.