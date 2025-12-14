Rocío Amaro 14 DIC 2025 - 19:00h.

Por primera vez en más de 250 años, la administración de lotería más antigua de España, en Carmona (Sevilla), vive una campaña de Navidad sin un Pinaglia al frente

Maribel Macías y Enrique González se han hecho cargo del histórico local, con la responsabilidad de mantener viva una tradición que atraviesa trece generaciones

Compartir







SevillaPor primera vez en más de 250 años, la Administración Número 1 de Carmona (Sevilla), la más antigua de España, afronta la Navidad sin un Pinaglia al frente. Maribel Macías y Enrique González se hicieron con la llave del histórico local en julio, convirtiéndose en los primeros propietarios que no pertenecen a la familia que lo regentó durante 13 generaciones.

"Valentín, el último de los dueños, se tenía que jubilar, y estuvo buscando durante meses a alguien que se comprometiera a mantener vivo este negocio", cuenta Maribel. "Quería dejárselo a alguien que entendiera la importancia de la tradición, y Enroque y yo nos ofrecimos". Así que tras un apretón de manos y unos pocos de papeles después, "teníamos la llave de nuestro nuevo negocio".

Una administración cargada de historia

La administración abrió sus puertas en 1764, en tiempos de Carlos III, cuando se otorgaron las primeras licencias de lotería en España. Desde entonces, ha pasado por la Guerra de la Independencia, cambios sociales y tecnológicos, y ha visto cómo la Lotería de Navidad se convertía en un fenómeno nacional. De hecho, en 1812, cuando el sorteo navideño se celebró por primera vez en Cádiz, la administración de Carmona llevaba ya 48 años funcionando.

Una historia que pesa sobre los hombros de los nuevos responsables, pero Maribel y Enrique han entrado con ganas y con mucha energía. "Abrimos el 7 de julio y desde el primer día ya estaba vendiendo lotería de Navidad" dice entre risas. "Así que tenemos muy buenas sensaciones; muchos clientes nos dicen que este año hay buenas vibraciones y que algo vamos a dar". De hecho, solo un mes después de abrir, repartieron un segundo premio de la Lotería Nacional, "así que la suerte parece que nos acompaña", añade.

El legado es innegable, 13 generaciones de loteros en la familia Pinaglia, que han visto pasar siglos de historia, y una administración que ya se ha convertido en un símbolo local. "Antes éramos clientes y ahora somos los propietarios. Es una gran responsabilidad, pero nos encanta formar parte de esta tradición. Queremos mantenerla viva y, a la vez, aportar nuestra energía y ganas", asegura Maribel.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"De momento nos va genial", dice la nueva propietaria. "Durante la campaña de Navidad llevamos vendido entre un 30% y 40% más que el año pasado", asegura orgullosa. "Creo que ayuda que se nos conozca en el pueblo, ya que nos dedicamos también a la distribución comercial", por lo que siente muy de cerca el apoyo de los vecinos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una Navidad y la esperanza del Gordo

De las seis licencias iniciales que se dieron en 1764, solo queda esta. Ahora, por primera vez, no está en manos de la familia que la fundó, pero su historia sigue viva gracias a Maribel y Enrique, que entran en la administración de la mano de la ilusión.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, la transición se está haciendo de manera especial, ya que Valentín, el último propietario, permanecerá en la administración hasta enero como empleado de Maribel y Enrique. "Sería una forma bonita de despedir a Valentín y de rendir homenaje a toda la historia que él y su familia han construido", explica Maribel, haciendo referencia a la posibilidad de dar el Gordo este año. Porque el caso es que Valentín ha sido el único miembro de su familia que nunca ha dado uno de los premios que más ilusión genera entre sus clientes.

Así que esta administración lotera tiene muchos motivos para presagiar un sorteo para el recuerdo. La historia de su local es la historia de la lotería en general, que durante tantos años ha llevado en carmona el nombre de una misma familia. Este año las cosas han cambiado, pero la ilusión sigue intacta en la Administración número 1 de Carmona.