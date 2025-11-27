Rocío Amaro 27 NOV 2025 - 19:00h.

Al final de la sesión plenaria del Parlamento andaluz, Anabel Cano, afectada por los fallos en los cribados de cáncer de mama, rompió el silencio con un grito desgarrador contra Juanma Moreno

Protestan en las ocho provincias andaluzas por la "grave crisis" de la sanidad tras el "escándalo" de los cribados

SevillaHan pasado ya varios meses desde que se destapara el escándalo. Durante este tiempo, cientos de mujeres han puesto nombre y rostro a una de las mayores crisis que la Junta de Andalucía ha soportado en materia sanitaria, y de manera general. Ayer, los errores en el sistema del Servicio Andaluz de Salud con respecto a los cribados de cáncer de mama, volvieron a protagonizar la sesión plenaria del Parlamento, pero esta vez no ha sido un combate verbal entre los distintos portavoces de los grupos presentes, esta vez el grito lo ha puesto Anabel Cano.

"Juanma, me has matado, me has arruinado la vida, y yo te voté", gritaba Anabel desde la tribuna de invitados del Parlamento Andaluz. Acababa de finalizar la sesión plenaria, que en esta ocasión incluía un debate sobre la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular de las Mareas Blancas y otras asociaciones sanitarias. Por eso esta mujer, enferma de cáncer, estaba allí.

Cuando muchos ya recogían sus pertenencias para abandonar el hemiciclo, su grito desgarrador rompió la calma. Ella es una de las mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribados de cáncer de mama, y los meses de sufrimiento que asoman en su corto pelo, estallaron. "Estoy muerta en vida", repite una y otra vez.

Anabel, una historia que podría haber llevado otro camino

La historia de Anabel es uno de los ejemplos de un error sin precedentes. Tras una mamografía de cribado realizada en noviembre de 2023, le dijeron que si no la llamaban en quince días, todo estaba en orden. Nadie llamó. Pasaron meses sin noticias, hasta que un año después un nuevo control detectó un cáncer que, por fallos en el seguimiento, no había sido revisado a tiempo.

"Brotó en mí un sentimiento que tengo y no me deja vivir" dice Cano para explicar lo que ayer pasó por su cabeza sentada en ese hemiciclo. "Tengo el alma rota de pena", admite sin grandes fuerzas. "Nunca he podido hablar con él y tenía muchas cosas que decirle", asegura refiriéndose a Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía.

En aquel momento poco pudo decir, por la situación, los nervios, la emoción y la impotencia. En el tintero se le han quedado dos preguntas fundamentales para su descanso: "¿Quién es la persona que no me llamó para hacerme las pruebas?" y "¿Qué dijo el radiólogo pocos días después de la mamografía?". Porque además insiste en que a día de hoya no ha recibido ninguna llamada.

A pesar del dolor físico, que controla con analgésicos, y del emocional, que acompaña con tratamiento psiquiátrico, lo que más le pesa es lo invisible. "Mañana tengo la primera revisión de la cirugía y a principios de mes empiezo otro tratamiento con la oncóloga, pero lo que más me duele es el alma, y no hay tratamiento para ello", confiesa. "El amor de mi marido y de mi familia me calma", concluye Anabel, algo más tranquila, pero con la misma rabia.

Miles de mujeres afectadas

La asociación Amama, que representa a afectadas, estima que alrededor de 4.000 mujeres se vieron perjudicadas; la Consejería de Salud elevó la cifra a 2.317 en octubre de 2025, todas con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3, considerados "probablemente benignos".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, informó que aproximadamente el 90 % de los casos identificados corresponden al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y que los plazos recomendados por las guías clínicas para el seguimiento se habían superado en todos ellos.

Las afectadas por esta crisis de los cribados en Andalucía exigen respuestas y medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse. La voz de Anabel, fuerte y desgarradora, es la muestra de que detrás de los números, hay vidas en juego.