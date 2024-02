Marea blanca número 100 en las calles de Madrid: "Poco a poco están dejando morir a la sanidad pública"

Este domingo, una nueva marea blanca, la número 100 , ha salido a la calle. Son 100 domingos ya de protesta que solo consiguió frenar la pandemia y siempre con el mismo objetivo: defender la sanidad pública, algo que nos incumbe a todos. Por eso, esta jornada, en las calles de la capital española, no solo se han manifestado sanitarios, sino también diferentes colectivos sociales integrados en la marea blanca.

"¡La sanidad no se vende, se defiende!", “no vamos a parar, no vamos a parar, estamos defendiendo nuestra sanidad”; “política social no es privatizar”; “recortar en sanidad es un acto criminal” o “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste” han sido algunos de los cánticos que se han escuchado en la marcha de la marea blanca convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (Medsap), que ha partido de la Puerta del Sol bajo el lema "¡sanidad 100 % pública, universal y de calidad. Stop privatización ya!".