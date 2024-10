Madrid pone la realidad virtual al servicio de sus mayores: estimula su memoria y mejora su calidad de vida

En el marco de la nueva estrategia municipal contra la soledad no deseada en este colectivo, el consistorio está aplicando inteligencia artificial (IA) en su detección en ciudadanos mayores de 75 años que viven solos, mediante el asistente virtual ‘Paloma’. El proyecto tendrá continuidad próximamente con ‘Paloma 2.0’, que no solo funcionará como método de identificación de personas en situación de soledad no deseada, sino como vía para dar a conocer la oferta de actividades y servicios municipales dirigidos a las personas mayores.