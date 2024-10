El regreso de 'OCO The Show' a Madrid: flamenco y 'rock and roll' en el mismo escenario

‘OCO’ (One Chance Only) The Show, uno de los espectáculos más trasgresores regresa a Madrid, a los Cines Callao, este viernes 25 de octubre. La mezcla del flamenco contemporáneo con el rock e interpretado por grandes estrellas de la música, deja una combinación artística de lo más especial e inusual. Informa Nacho Soriano.