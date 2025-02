El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha dicho este jueves durante una intervención en el pleno de la Asamblea regional a una diputada de Más Madrid, Marisa Escalante, que "no me pongas morritos que me desconcentro". El año pasado, la Asamblea abrió un expediente sancionador al diputado de Más Madrid Pablo Padilla después de que éste simulara disparar mientras intervenía la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.