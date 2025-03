El concejal de Medio Ambiente, Diego Domingo, ha subrayado la necesidad de que el municipio sea escuchado y ha advertido que, si el Ministerio de Transportes no responde a sus demandas, el Ayuntamiento no descarta recurrir a la vía judicial. Según Domingo, la falta de colaboración o el “silencio cómplice” del Gobierno central no pueden ser aceptados mientras los vecinos sufren los efectos del ruido aéreo.