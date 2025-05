Malena Guerra 21 MAY 2025 - 21:46h.

Las autoridades tratan de esclarecer la muerte de Andréi Portnov: el atacante o atacantes pudieron haberle vigilado antes de matarle

Un hombre vestido de negro disparó a Andréi Portnov junto a su coche en Pozuelo y lo remató ante la mirada de una madre

Compartir







El crimen de Andréi Portnov en Pozuelo de Alarcón encierra muchas incógnitas. La policía trabaja con muy pocos datos. En España, las motivaciones de estos ataques son complejas. La víctima no se escondía en nuestro país, pero también hay que analizar por qué no llevaba mucho tiempo en nuestro territorio. El abogado ucraniano asesinado vino de Viena, Austria y consiguió solo hace un año el permiso de residencia excepcional por motivos excepcionales, que suele ser el que le dan a los ucranianos que vienen de la guerra.

Pero la primera hipótesis que se está analizando es el crimen organizado, porque Portnov es un abogado siempre vinculado con la corrupción. Hay que analizar esos negocios; negocios de drogas, de tráfico de armas, de pufos o estafas financieras.

Las autoridades analizan varios indicadores

Y por el otro lado está su activismo político, siempre prorruso, y todavía con intereses en Ucrania. Esto es lo que preocupa al CNI y a los servicios de información, porque los servicios de inteligencia estatales, tanto de Ucrania como de Rusia, sin señalar a nadie, están instrumentalizando el crimen organizado, es decir, usándolo para sus ajustes. Y además hay servicios paralelos tipo paramilitar que hacen ajustes de cuentas. Y esto es muy complejo.

Hay muy pocas cosas claras del asesinato a tiros en la puerta del Colegio Americano de Pozuelo (la víctima recibió al menos tres disparos en la espalda y la nuca tras dejar a sus dos hijas en clase y fue rematado delante de una mujer). Muchos se preguntan si eran uno, dos o tres atacantes. Hay varios indicadores, uno sería el calibre, que están analizando cuál sería, y el otro es saber cuántos eran los agresores. Se ha barajado que fueran dos y que hayan huido en una moto. Pero también que sean tres y que huyeron en coche.

No está claro porque el momento de la huida es distinto al momento de la ejecución, que es un tirador que va andando, que eso coincide en los testigos. En la huida son contradictorios, los testigos no coinciden. Y hay otro indicador como analizar los seguimientos, que creen los hubo para encontrar esa rutina y esa vulnerabilidad donde disparar. Está claro que no eligieron la vivienda de La Moraleja, pero aún así se están analizando todas las cámaras. Allí podía tener refuerzos y estar vigilado, por eso decidieron hacerlo a la luz del día enfrente de un colegio.