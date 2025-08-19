Iberdrola ha anunciado cortes de luz que se producirán de manera temporal durante varios días de este mes de agosto
Los cortes de luz que se producirán desde este martes 19 de agosto hasta el sábado 23 de agosto, y afectaran tanto a Madrid capital como a numerosos municipios de la comunidad.
Calles de Madrid afectadas por el corte
- 19 de agosto, de 07.00 a 07.30 h – Cl San Enrique De Osso; Cn La Huerta; Ur Encinar De Los Reyes
- 19 de agosto, de 07.45 a 08.00 h – Cl Eugenia De Montijo; Cl General Ricardos; Cl Melisa; Cl Monseñor Oscar Romero; Cl Reinosa
- 19 de agosto, de 08.00 a 10.00 h – Cl Ana Maria; Cl Azucenas; Cl Cuevas; Cl Fereluz; Cl Genciana; Cl Orquídeas
- 19 de agosto, de 08.30 a 10.30 h – Cl Fuencarral; Cl Perez Galdós
- 19 de agosto, de 14.30 a 15.00 h – Cl San Enrique De Osso; Cn La Huerta; Ur Encinar De Los Reyes
- 19 de agosto, de 19.00 a 19.15 h – Cl Eugenia De Montijo; Cl General Ricardos; Cl Melisa; Cl Monseñor Oscar Romero; Cl Reinosa
- 20 de agosto, de 00.05 a 04.00 h – Cl Príncipe
- 20 de agosto, de 08.00 a 10.00 h – Cl Bretón De Los Herreros
- 21 de agosto, de 07.45 a 08.00 h – Cl Fray Jose Cerdeiriña
- 21 de agosto, de 08.00 a 10.00 h – Cl Padilla
- 21 de agosto, de 18.30 a 18.45 h – Cl Fray Jose Cerdeiriña
- 22 de agosto, de 08.00 a 10.00 h – Cl San Epifanio; Cl Xaudaro; Pe Melancólicos
El resto de municipios afectados son Alalpardo, Arroyomolinos, el Álamo, Fuente el Saz Jarama, Getafe, Leganés, Torrelodones, Sevilla la nueva, Pozuelo de Alarcón, Pinto, Paracuellos de Jarama, Navalcarnero, Móstoles, Tres Cantos, Valdemorillo y Valdemoro.
Desde la compañía informan que “si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restableceremos tu suministro inmediatamente y sin previo aviso. Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves”.