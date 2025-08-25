Europa Press Redacción Madrid 25 AGO 2025 - 10:42h.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente

Los atropellos mortales en España, en cifras: ¿Cuándo se producen más accidentes y cuáles son sus causas?

Compartir







MadridUn hombre ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un vehículo VTC en la calle del General Ricardos de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

Efectivos del Samur-Protección Civil se han desplazado al lugar para estabilizar y trasladar grave a un hospital al varón atropellado en la citada calle de la capital.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación del accidente.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu correo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.