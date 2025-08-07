La DGT ha hecho un llamamiento para alertar sobre las distracciones que provoca el uso del móvil en los peatones y cómo aumenta el riesgo de atropello

Cómo afecta el calor extremo a los neumáticos y qué recomienda la DGT para evitar sustos

Compartir







Atención a los datos que ha dado hoy la Dirección General de Tráfico sobre los accidentes con víctimas mortales en ciudad. En 2024 fallecieron 488 personas en accidentes urbanos, son datos mejores que los del año anterior, pero sigue preocupando mucho que la gran mayoría, el 80%, son vulnerables.

Llama mucho la atención las imprudencias, como por ejemplo las de los ciclistas: de los 18 ciclistas que fallecieron, 14 iban sin casco. Y lo mismo sucede con los patinetes, de los nueve fallecidos, cinco no lo llevaban puesto. Sobre los peatones, que son casi la mitad de los fallecidos, la DGT hace un llamamiento por las distracciones con el uso del móvil, que ponen en grave riesgo nuestra vida.

La preocupación de la DGT sobre los peatones

Que el móvil se ha convertido en un accesorio que nos acompaña a todos sitios, no es algo nuevo. Hasta el punto que no lo soltamos ni para cruzar la calle. Esto se ha convertido en un acto demasiado cotidiano que supone un riesgo de distracción ya en estudio para la Dirección General de Tráfico.

Porque el atropello a peatones sigue siendo el siniestro más letal en las ciudades: "Ya me pasó varias veces que casi me chocan varios autos por andar mirando el celular". Lo más adecuado para cruzar la calle sería dejar el móvil y guardarlo en algún bolsillo para prestarle la atención plena a la vía a la hora de atravesar un cruce con vehículos circulando.