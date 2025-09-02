Un hombre, de 46 años, ha sido detenido en Alcalá de Henares acusado de violar a una joven de 18 años

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años y nacionalidad chilena por la violación de una joven de 18 años en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Según publica este martes 'El Mundo' y han confirmado desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el arresto se produjo en la madrugada del lunes en un paseo cercano a la glorieta Abogados de Oficio, próximo al río Henares, del municipio alcalaíno.

Los hechos ocurrieron en torno a las cuatro de la madrugada cuando la joven, de nacionalidad chilena, fue abordada por el arrestado a la salida de un bar y conducida a la fuerza por su agresor, que la violó en un parque.

No tenía antecedentes policiales

Tras la agresión, la víctima alertó a un grupo de amigas que avisaron a los sanitarios del 112 y trasladaron a la joven al hospital de Alcalá de Henares. Mientras, los efectivos de la Policía Nacional detuvieron cerca del lugar al hombre, que no contaba con antecedentes policiales previos.