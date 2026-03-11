La Guardia Civil ha encontrado restos óseos, por el momento sin identificar, en el registro de una vivienda

Daniel, hijo de Francisca Cadenas, desaparecida, tras ser investigados dos vecinos: "Todavía no se puede señalar a nadie"

Compartir







La Guardia Civil ha encontrado restos óseos enterrados, por el momento sin identificar, en el registro de una vivienda en el marco de la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017. Los hermanos estarían ya detenidos al encontrar esos restos en una de sus viviendas. Los restos óseos habrían sido encontrados en el suelo del patio de la casa por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), apunta en nota de prensa la Guardia Civil.

Detenidos e investigados por presunto homicidio

Los dos hermanos que están siendo investigados en relación con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) lo están ya por presunto homicidio, según confirmaba antes del hallazgo el abogado de los mismos, José Duarte.

La UCO ha ido hilando testimonios y realizando recreaciones de un caso que estaba en tinieblas desde 2017. Según relata el diario ABC, han sido elementos claves en la 'Operación Makler' el hecho de que un vecino afirmara ver la noche de la desaparición de esta mujer a uno de los hermanos, ahora detenidos, en las inmediaciones. Otro de los residentes ya había alertado a los agentes que estos hombres habían desarrollado obras en su vivienda en los días posteriores a la ausencia de Francisca.

Si han pasado de testigos a investigados, es que tienen indicios, confesaba el abogado de los hermanos

En declaraciones a los medios en Hornachos, el abogado reconocía antes del hallazgo de los huesos que existía malestar en la defensa por no haber sido avisados del registro de la vivienda de este miércoles, aunque ha mostrado respeto por el trabajo de los agentes porque "ellos tienen su propio ritmo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Si no nos han podido avisar con tiempo, doy por hecho, por las profesionales que tienen, que ha sido porque no han podido", ha señalado Duarte, quien ha reconocido igualmente que si sus clientes han pasado de testigos a investigados es porque los cuerpos de seguridad "tienen indicios".

El abogado indicaba que sus clientes tenían una relación de "vecindad" con Francisca Cadenas, y la madre de los mismos "tenía una relación bastante cordial" con la desaparecida. "O sea que evidentemente claro todas las personas que pudieran haberse cruzado con esta se en algún momento determinado pues fueron investigados. Aquí la convulsión está en por qué ahora ellos", ha añadido sobre sus clientes.

Los hermanos siempre han defendido su inocencia en el caso y se mostraban sorprendidos por haber pasado de ser testigos a investigados -ahora ya detenidos- y consideraban que eran cabezas de turco.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cronología de una detención

El pasado lunes, 9 de marzo, los hermanos acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Zafra a prestar declaración, ya no como testigos, sino como los primeros investigados por su desaparición.

Una declaración que continuó al día siguiente, martes, 10 de marzo. Un día en el que los investigados no declararon, al asegurar su abogado que no les habían dicho "por qué les investigaban".

Tras ello ha llegado la jornada del miércoles 11 de marzo en la que la Guardia Civil ha comenzado un registro en su vivienda a lo largo de todo el día en el que se han encontrado restos óseos enterrados.

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 en Hornachos en la provincia de Badajoz. Fue vista por última vez alrededor de las 23:00 horas, cuando salió de su casa para entregarle a unos amigos de la familia a su hija pequeña, de la que se había estado haciendo cargo durante la tarde. Tras dejarla, retomó el camino de vuelta a su casa, pero no llegó nunca. Su desaparición ocurrió en un trayecto de apenas 50 metros.

Con la entrada de la UCO en 2024, la familia de Francisca volvió a tener esperanza y la reconstrucción de la semana pasada puso el caso de nuevo en primera línea. Hoy se ha dado un nuevo paso para resolver el misterio de la desaparición de Francisca Cadenas.