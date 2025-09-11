Un menor ha sido detenido tras semiamputar una pierna a un amigo tras atropellarle con un coche robado en Madrid

El menor se entregó tras darse a la fuga y se le acusa de un posible delito de lesiones y otro contra la seguridad vial

MadridLa Policía detuvo en la madrugada del miércoles a un menor de edad por casi arrancarle la pierna a un amigo mayor de edad con un coche de alquiler robado en el distrito madrileño de Tetuán.

Los hechos ocurrieron a última hora del martes en la calle Padre Rubio, cuando los agentes fueron requeridos en la zona por un incidente en la vía pública, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

El menor se entregó tras darse a la fuga

A su llegada al lugar, el Samur-Protección Civil encontró a la víctima con la pierna izquierda semiamputada a la altura de la ingle y tras practicarle maniobras de estabilización, fue intubado y trasladado grave al Hospital de La Paz, apuntan fuentes de Emergencias Madrid.

El menor, que había salido corriendo tras el atropello accidental de su amigo, horas más tarde, ya en la madrugada del miércoles, se personó en la Comisaría de la Policía Municipal para confesar la autoría de los hechos.

Se le acusa de un posible delito de lesiones y otro contra la seguridad vial, tal y como ha adelantado 'El Mundo'.