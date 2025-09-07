Tres mujeres han resultado heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Sant Antoni

Una ha ingresado en estado crítico, otra en estado grave y la tercera en estado leve

Tres mujeres han resultado heridas, una de las cuales se encuentra en estado crítico, tras ser atropelladas por un todoterreno en Sant Antoni.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.30 horas de este domingo a la altura del número 13 de la calle Molí, frente al restaurante Es Pou, según ha informado el SAMU 061.

Los sanitarios han atendido a las tres víctimas y han trasladado a dos de ellas a la Clínica Vila y a una al Hospital de Can Misses.

