“Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Tenemos que ver cómo vamos dividiendo el suelo"

El análisis de Carlos Franganillo: "Mientras Trump ampara a Netanyahu y sus masacres en Gaza, Europa muestra una discreta incomodidad con Israel"

Compartir







Más declaraciones incendiarios en medio de la desolación y el éxodo en Gaza. SI alguien pensaba que la idea de Trump de convertir la Franja en un resourt de lujo, era loca por descabellada, cada vez hay más datos que indican que puede ser una posibilidad real.

El último que ha añadido una piedra en esa idea es nada menos que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, que ha declarado que la Franja de Gaza representa una “mina de oro de bonanza inmobiliaria” .

No solo eso. Ha confirmado que mantiene conversaciones con autoridades estadounidenses para definir su división territorial tras la guerra. El funcionario realizó estas afirmaciones durante una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv, según informaron medios hebreos que reprodujeron sus palabras.

“Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Tenemos que ver cómo vamos dividiendo el suelo"

Smotrich señaló que “ya ha comenzado las negociaciones con los estadounidenses” y sostuvo que el proyecto “se paga solo”. En su intervención afirmó: “Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Tenemos que ver cómo vamos dividiendo el suelo en porcentajes”, y agregó que “la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya la hemos hecho. Ahora solo tenemos que construir”.

La demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya la hemos hecho. Ahora solo tenemos que construir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado en distintas ocasiones su interés en convertir Gaza en una “Riviera” bajo control estadounidense, con el objetivo de impulsar el desplazamiento de una parte de la población palestina después de la guerra. Estas declaraciones se suman a las versiones sobre proyectos de reorganización territorial en el enclave.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El mes pasado, el Washington Post informó que la administración Trump analizaba una propuesta para la reconstrucción de Gaza en la posguerra. El plan contemplaba colocar la Franja bajo control estadounidense durante diez años y ofrecer pagos a aproximadamente una cuarta parte de sus habitantes para que se reubiquen, en muchos casos de manera permanente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las propuestas de Trump han recibido el rechazo de la dirigencia palestina, de gobiernos árabes y de amplios sectores de la comunidad internacional, que han expresado su oposición a cualquier plan que implique el desplazamiento forzado de la población gazatí o la administración externa del territorio.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha informado este miércoles de que 40.000 palestinos han huido de la ciudad de Gaza hacia el sur en medio del inicio de la ofensiva contra esta zona ubicada en el norte del enclave palestino.