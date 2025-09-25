El suceso ha obligado también al corte del tráfico en la calle Manuel Azaña, desde Aurelio Moya hasta Federica Montseny

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha precisado que "no hay riesgo para edificios adyacentes”

Un incendio en la sede de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid ha causado la alarma en el lugar a media mañana obligando a actuar de forma preventiva evacuando algunos colegios de la zona y cortando el tráfico de las inmediaciones.

Según ha precisado el Ayuntamiento de Rivas, “no hay heridos ni riesgo para edificios adyacentes” y el incendio ya ha quedado “sofocado”.

El incendio en la sede de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid

Los hechos han obligado al corte del tráfico en la calle Manuel Azaña, desde Aurelio Moya hasta Federica Montseny, como ha precisado el consistorio, que ha explicado que hasta la zona se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos que “trabajan en las labores de refresco”.

El incendio, por circunstancias que se investigan, no habría producido llamas visibles desde el exterior, aunque sí una importante columna de humo.