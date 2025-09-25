Una llamada ha alertado de un incendio en una vivienda ubicada en la avenida de Santa Marina

Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio en la vivienda

BadajozUna joven de 30 años ha muerto este jueves en el incendio ocurrido en la vivienda donde residía en la ciudad de Badajoz, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112.

Los hechos han ocurrido sobre las diez de la mañana, momento en que una llamada ha alertado de un incendio en una vivienda ubicada en la avenida de Santa Marina de la capital pacense, hasta donde se trasladaron bomberos, policías y servicios sanitarios.

En el inmueble fue hallado el cuerpo sin vida de esta joven y por el momento no se ha informado sobre las causas del incendio.

En información adelantada por HOY la fallecida en María Antonia Sánchez, una joven que vivía desde hace poco tiempo de alquiler en el piso incendiado, tras aprobar recientemente una oposición.

La Policía Científica está investigando lo ocurrido y por el momento no descarta ninguna hipótesis sobre el caso.