A la llegada de los servicios de emergencias nada pudieron hacer por el hombre

Muere también un perro que había en el interior de la vivienda

Un hombre ha muerto en el incendio de su vivienda en Cercedilla en Madrid. Las llamas se extendieron con rapidez por todo el inmueble y la víctima quedó atrapada. Investigan el origen del fuego.

El hombre trató de refugiarse del humo en el baño y ahí murió.

El incendio empezó pasadas las 22.30 de la noche del miércoles.

Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia cuando vieron la columna de humo dentro de la casa.

Los bomberos tienen que derribar la puerta de la vivienda

A su llegada, los bomberos encontraron las puertas completamente cerradas. “Se ha derribado la puerta y hemos entrado”, han explicado los efectivos de bomberos.

El hombre de 67 años, a la llegada de los bomberos, se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria.

También ha perdido la vida un perro que se encontraba en el interior de la vivienda. Ahora la Guardia Civil investiga las causas del incendio.