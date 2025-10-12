Iván Sevilla 12 OCT 2025 - 13:36h.

En el incidente registrado, uno de los brazos de la atracción se rompió, aunque "la velocidad era baja"

La instalación feriante conocida como 'El Mexicano' queda cerrada al público "hasta nuevo aviso"

MadridOtro accidente más en una atracción que se registra este 2025, tras anteriores sucesos como el ocurrido en la feria de Castro Urdiales en verano. Esta vez, ha sido en Leganés (Madrid) con un balance de cuatro heridos leves.

Así lo comunicó el propio Ayuntamiento en redes sociales este 11 de octubre, detallando que el incidente en la instalación conocida como 'El Mexicano' tuvo lugar por la noche. El municipio está celebrando sus fiestas patronales en honor a San Nicasio.

En ese contexto se produjeron los hechos, que llevaron a Protección Civil, Policía Local y Nacional a intervenir. "Atendieron rápidamente a los afectados, que fueron trasladados al hospital", explicó el consistorio, que les desea "una pronta recuperación".

"El brazo sufrió una rotura"

"La atracción quedará cerrada hasta nuevo aviso", adelantaba igualmente. Un testigo ha relatado cómo sucedió todo: "Estaba a escasos dos metros del brazo que sufrió la rotura, esperando a que se montaron mi sobrino y mi hija en el siguiente viaje".

Asegura también que quienes ya se encontraban subidos en las cabinas o coches tuvieron "mucha suerte porque la velocidad era baja" todavía, pues acababa de iniciarse el movimiento del eje sobre el que giran. "Hay que agradecer que no haya habido mayor desgracia", admite.

Precisamente una madre que había montado a su hija pequeña en ese momento describe que no paraba "de llorar del dolor" que tenía en una pierna "y por la impresión o susto" que pasó al producirse el accidente. "Y mi hijo mayor poco más de lo mismo", añade.